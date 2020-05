28 mei, de verjaardag van John Fogerty

John Fogerty, geboren op 28 mei 1945 te Berkeley, Californië viert vandaag zijn 75e verjaardag. Fogerty is een Amerikaanse muzikant, singer/songwriter en gitarist en het meest bekend van de band Creedence Clearwater Revival (1967–1972) en als solo artiest. Met Creedence Clearwater Revival had Fogerty een groot aantal hits, waaronder ‘Susie Q’, ‘I Put a Spell on You’, ‘Proud Mary’, ‘Bad Moon Rising’, ‘Down on the Corner’, ‘Who’ll Stop the Rain, ‘Have You Ever Seen the Rain?’, en nog veel meer.