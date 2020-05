Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van ABBA.

ABBA, in 1972 opgericht door Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad mag worden gezien als een van de meest succesvolle bands ooit. De muziek van ABBA is ooit geanalyseerd door een professor, de arrangementen, de muziek, er is werkelijk geen speld tussen te krijgen. De band had een enorm aantal hits met als hoogtepunten ‘Dancing Queen’ en hun winst tijdens het Eurovisie Songfestival met ‘Waterloo’. Het optreden in Wembley bevatte een flink aantal hits waaronder ‘Voulez Vous’, ‘Chiquitita’, ‘Gimme Gimme Gimme'(A Man After Midnight), ‘Knowing Me, Knowing You’, ‘Summer Night City’, ‘Dancing Queen’ en ‘Does Your Mother Know’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: ABBA live @ Wembley, London (1979).