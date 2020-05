Style King Marco komt met twee singles tegelijk

Rapper Style King Marco kreeg al op jonge leeftijd te maken met de sterke arm der wet. De Amerikaan zat vast voor de canabis-smokkel en in die jaren leerder hij de goede kant van het leven. Marco probeert sindsdien op het juiste pad te blijven en steekt zijn energie in de muziek.

In navolging op vorige singles van Style King Marco als ‘You don’t know me’, ‘To The Moon’ en ‘Call of Duty’ komt hij nu met zijn nieuwe singles ‘Get My Paper’ en ‘Gased Up Maniac’. Style King Marco brengt een opgewekte mis die duidelijk ligt tussen de East Coast-hiphop en de Houston style hip hop van de uit Atlanta afkomstige rapper, die met ‘Motion’ al bewees klaar te zijn om door te stoten.