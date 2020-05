Rosemary & Garlic brengt nieuwe single met video uit

Rosemary & Garlic is de Nederlandse band van Anne van den Hoogen en staat inmiddels bekend om hun dromerige folk. Het laatste album ’Rosemary & Garlic’ verscheen in 2018.

Rosemary & Garlic vertelde over de nieuwe video:

“Het nummer en de video gaan over het durven te veranderen van richting en nieuwsgierigheid de overhand te laten nemen. Als je de beelden ziet die we hebben gemaakt in Spanje, zie je mij met prachtige kleuren in een kader, maar ik durf bijna niet te bewegen. Je kan zien dat ik mij niet op mijn gemak voel, je ziet de sombere houding en twijfel in mijn gezicht. Ik kies ervoor om deze beelden te breken. Visueel gezien breken we een marmeren muur en volgen we de scheuren naar een strand. Als we het pad volgen komen we bij een zee en een horizon, wat staat voor vrijheid en nieuwe mogelijkheden. We hebben de video voor de helft opgenomen in Spanje en de rest in mijn huis. De beelden uit Spanje zie je ook geprojecteerd op de muren van mijn woonkamer”.