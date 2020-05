19 mei, de verjaardag van Grace Jones

Beverly Grace Jones, geboren op 19 mei 1948 te Spanish Town, Jamaica viert vandaag haar 72e verjaardag. Jones, zangeres, actrice en fotomodel, begon haar carriére als fotomodel. Zo werkte ze voor Yves St. Laurent, Claude Montana, en Kenzo Takada en stond ze op de voorpagina’s van grote modebladen als Elle, Vogue, en Stern. In 1977 tekende ze een platendeal bij Island Records, datzelfde jaar bracht ze haar debuutalbum ‘Portfolio’ uit. Van dit album kwam haar versie van Edith Piaf’s ‘La Vie en Rose’ dat in Europa een grote hit werd.

Het duurde echter tot 1981 eer Grace weer hoog in de hitlijsten terecht kwam, de singles ‘I’ve Seen That Face Before (Libertango)’ en ‘Pull Up to the Bumper’ werden grote hits voor de Jamaicaanse zangeres. Verder had ze nog hits met ‘Nipple to the Bottle’ (1982), ‘Slave to the Rhythm’ (1985), ‘I’m Not Perfect (But I’m Perfect for You)’ (1986) en ‘Victor Should Have Been a Jazz Musician’ (1987). In de jaren ’70 en begin jaren ’80 was Grace te zien in een aantal Amerikaanse low budget films. Haar eerste succes op het witte doek had ze in de uit 1984 daterende fantasy-action film ‘Conan the Destroyer’, samen met Arnold Schwarzenegger. Het jaar erop had ze een grote rol in de James Bond film ‘A View to a Kill’.