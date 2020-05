Khruangbin brengt nieuw nummer onder de aandacht

Khruangbin – het trio van Laura Lee Ochoa (bas), Mark Speer (gitaar) en Donald “DJ” Johnson (drums) brengt een nieuw lied onder onze aandacht, “So We Won’t Forget” Een track van hun aanstaande album, Mordechai, dat op 26 juni uit komt op Dead Oceans, in samenwerking met Night Time Stories.

Tegelijk met “So We Won’t Forget”, kondigt Khruangbin met trots de herlancering aan van AirKhruang, hun populaire tool voor het genereren van afspeellijsten die fans een platform biedt om te genieten van hun muziekcuratie wanneer reizen niet mogelijk is. ‘Shelter In Space’ stuurt luisteraars op een muzikale reis vanuit de veiligheid van hun huis door de muziekkenmerken van Spotify te gebruiken om aangepaste afspeellijsten te genereren die zijn ingesteld voor een door de gebruiker gekozen activiteit en duur. Boek een afspeellijst samengesteld door Khruangbin via AirKhruang op www.airkhruang.com.