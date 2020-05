Dubbele release voor Jonas Brothers: ‘X’ en ‘5 More Minutes’

De Jonas Brothers houden niet van half werk en dus brachten ze afgelopen week niet één, maar twee nummers uit. ‘X’ en ‘5 More Minutes’ komen uit op een bundel met de titel ‘XV’. Op ‘X’ is, naast Kevin, Joe en Nick, ook de Colombiaanse zangeres KAROL G te horen. Samen met haar treden ze op 19 mei op tijdens de finale van de Amerikaanse versie van The Voice.

Eerder dit jaar traden de broers nog op in een uitverkochte Ziggo Dome, maar voor nu zullen ze het moeten stellen met radio en streams. Iets wat hen overigens bijzonder goed afgaat, want de afgelopen maanden brachten ze de hits ‘Sucker’ en ‘Only Human’ uit, die de #1 Airplay positie behaalde.

En ook ‘What A Man Gotta Do’ is in een paar maanden tijd een van de grootste hits van de broers geworden. Met een humoristische clip, doorspekt met cinematografische verwijzingen en een liedje dat wereldwijd op repeat ging, zette het drietal in januari al de toon voor hun aankomende zesde album.