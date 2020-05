Douwe Bob covert Louis Armstrong’s ‘What A Wonderful World’

Er zijn maar weinig nummers waar zoveel hoop en warmte vanuit gaat als ‘What A Wonderful World’ van Louis Armstrong. De befaamde jazzmuzikant bracht het nummer uit in 1967 en maakte daarmee een van de meest iconische nummers uit zijn carrière. Douwe Bob, die het liedje onlangs opnam voor de commercial van een reisorganisatie, heeft het nu opnieuw uitgebracht.

De respons op zijn versie in de reclame leverde hem een enorme stroom aan verzoekjes op om het nummer uit te brengen. Daar heeft hij gehoor aan gegeven. “Boys, girls & everything in between. Ik heb zomaar besloten vandaag een nieuwe single uit te brengen. Omdat het kan. Vooral nu.”, aldus Douwe Bob.

De afgelopen weken zocht Douwe met enige regelmaat de rust van het water op. Hij klom aan boord van zijn boot, meerde af en dobberde, gewapend met een gitaar, over het IJsselmeer. Op de momenten dat hij de vaste wal opzocht, streamde hij liedjes op Instagram of dook hij op bij bijzondere TV-momenten, zoals de speciale DWDD aflevering die werd gewijd aan Abdelhak Nouri.

De drievoudige Edisonwinnaar was ook op 4 mei te zien tijdens ‘Na De Dam’, waarbij hij vanuit een lege Stadsschouwburg in Amsterdam een cover speelde van Bob Dylans ‘Masters Of War’. Zijn meest recente single was ‘Until Then’, waarmee hij nog pal voor de lockdown optrad in De Wereld Draait Door.