Wooden Faces releaset album als analoge opname op cassette

Vandaag verscheen het debuutalbum ‘Flying The Wrong Way’ van The Wooden Faces. Een nieuw project van zanger Dan Donnelly (The Levellers en ex-The Wonder Stuff), gitarist Gouven Hamel (The Celtic Social Club) en drummer Anth Mills.

‘Flying The Wrong Way’ is tegelijkertijd op twee manieren opgenomen: digitaal en analoog. Elk signaal werd gesplitst, één werd op tape opgenomen en één ging naar een computer. Dit werd nog een grote uitdaging. Goulven, woonachtig in Frankrijk, vloog naar Engeland om in 24 uur alle gitaarpartijen op te nemen. Het trappenhuis was de galmkamer. Alle achtergrondzang en percussie werden tegelijkertijd in dat trappenhuis uitgevoerd omdat er een beperkt aantal kanalen was om op te nemen.

De analoge versie is alleen op cassette verkrijgbaar. Hierbij is de muziek opgenomen, gemixt en gemasterd met uitsluitend analoge apparatuur direct op de cassette. De digitale download is bewerkt, gemixt en gemasterd met behulp van geavanceerde technologie. Dit met de bedoeling om duidelijk te maken wat het verschil tussen beiden is. Deze samen vormen een unieke manier om muziek te vereeuwigen!

Het album telt elf songs. Gevoelige en stevige rocknummers wisselen elkaar af, waarin de loepzuivere zang van Dan elk nummer tot een compleet kunstwerk maakt. Geen enkele song is via online streamingsdiensten te beluisteren. Om toch een beeld te geven van de stijl van dit project: denk aan een mix van R.E.M., Tom Petty en The Smiths. De cassette is bedoeld als uniek middel om de muziek te beluisteren.

‘Flying The Wrong Way’ wordt uitgebracht door Gentlemen Recordings op 15 mei 2020 in beperkte oplage op cassette en als digitale download. Bij aankoop van de cassette wordt een downloadcode voor de digitale versie meegestuurd.