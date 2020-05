‘Hold On Tight’ nieuwe single van Thomas Azier

Vandaag bracht Thomas Azier zijn nieuwe single ‘Hold On Tight’ uit. De single is afkomstig van het aanstaande album ‘Love, Disorderly’ dat op 12 juni uitkomt via Hylas Records, het eigen label van Azier. Net als op de recentelijk uitgebrachte tracks ‘Love, Disorderly’ en ‘Entertainment’ is voor de nieuwe single ‘Hold On Tight’ veelvuldig samengewerkt met leden van diverse Nederlandse orkesten. ‘Hold On Tight’ wordt vergezeld van een nieuwe korte film.

De korte film is geschoten door de Taiwanese regisseur Ayoto Ataraxia die voor deze opnames de mensen van Myanmar vastlegde op weg naar hun werk. Thomas zegt hierover: “Hold On Tight is opgenomen na het uitwisselen van Taiwanese films met Ayoto (bijvoorbeeld ‘Tsai Ming Liang’s The River’, ‘I Don’t Want To Sleep Alone’ of ‘Rebels Of The Neon God’). Mijn originele vocalen op deze track, die eigenlijk alleen bedoeld waren voor de demo, creëerden onbedoeld toch de juiste emotie die ik wilde overbrengen. Het was een proces maar uiteindelijk koos ik ervoor juist deze vocalen te behouden. Met deze muziek (-en vocalen) op zak reisde Ayoto Ataraxia met een kleine filmcrew naar Myanmar en schoot Hold On Tight intuïtief op 16 mm.”

Regisseur Ayoto Ataraxia zegt over ‘Hold On Tight’: “De film is het resultaat van een lang gesprek met Thomas over vriendschap en verwantschap. Dit riep de gedachte op om een reeks herinneringen op te halen aan het rijden op een motorfiets met zijn vader en dit opnieuw te creëren. De film gaat over de behoefte aan vrijheid binnen alle chaos, acceptatie van gevaar en ondanks alles weer een nieuwe dag beginnen. De filmbeelden zijn mijn intuïtieve reactie op de vele gesprekken met Thomas die resulteerden in een film waarbij de bevolking van Myanmar werd vastgelegd tijdens hun dagelijkse woon-werkverkeer.”

Over Thomas Azier

Thomas Azier (1987) is een Nederlandse componist, producer, zanger en performer geboren in Leiderdorp en deels opgegroeid in Friesland. Na het wonen en werken in diverse Europese steden is hij na meer dan 10 jaar neergestreken in Nederland. Vanuit daar bouwt Thomas zijn project uit binnen Europa. Op elke plaats waar het leven hem brengt, absorbeert hij invloeden uit zijn directe omgeving, om deze vervolgens vanuit zijn eigen visie te kanaliseren in een steeds specifieker, unieker en persoonlijker wordend muzikaal palet. De albums ‘Hylas’, ‘Rouge’ en ‘Stray’ zijn verfstreken op een veel groter schilderij. De in mei 2019 verschenen EP ‘Raven On The First Floor’ – een opstap naar zijn in juni te verwachten album ‘Love, Disorderly’ – is een indicatie van de uiteindelijke grootte van dat kunstwerk.