Legendarische soulzangeres Betty Wright overleden

De Amerikaanse soulzangeres Betty Wright, geboren als Bessie Regina Norris, is overleden. Het nieuws werd door haar nichtje bekend gemaakt op Twitter. Zangeres Chaka Khan riep haar volgers onlangs nog op om voor Wright te bidden, waaruit af was te leiden dat er iets mis was met de gezondheid van Wright. Het is nog onduidelijk waar de zangeres aan overleed.

Betty begon haar muzikale carrière al op zeer jonge leeftijd toen haar broers en zussen de gospelgroep The Echoes of Joy oprichtten. Na de ontbinding van de groep besloot Wright om haar muzikale stijl te veranderen van gospel naar R&B. Haar bekendste hit is ‘Clean up Woman’, waar meer dan een miljoen exemplaren van werden verkocht.

Andere klassiekers van haar hand zijn; ‘Tonight Is the Night’, ‘Where Is The Love’ en ‘No Pain no gain’. Veel van Wrights werk werd gesampled door hiphop-, rock- en R&B-muzikanten zoals Afrika Bambaataa, SWV, Mary J. Blige, Sublime en Chance the Rapper.

Betty Wright is 66 jaar geworden.