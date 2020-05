Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Foo Fighters.

Glastonbury 2017, de line-up was er een om van te snoepen. Acts als Radiohead, Ed Sheeran, Chic, Barry Gibb, The National, Katy Perry een keur van artiesten vulden de podia tijdens dit driedaagse fetival. Radiohead was de headliner van de vrijdag, Ed Sheeran van de zondag. Jullie raden het al, de Foo Fighters waren de headliners van de zaterdag met een show die er niet om loog. Hits als ‘Everlong’, ‘Learn To Fly’, ‘Times Like These’ en ‘Best Of You’ kwamen voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Foo Fighters live @ Glastonbury Festival, Engeland (2017).