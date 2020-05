De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 8 mei 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 8 mei 2020.

Wat hebben we voor jullie in petto dieze week? We hebben vanalles bij elkaar gebracht, maar misschien leuk om vooraf te ween is dat we een nieuwe track van Little Simz erop hebben staan en een ‘In Memoriam track’ van Kraftwerk . Bluesliefhebbers komen aan hun trekken met Matthew’s Southern Comfort en we herdenken ook nog Sharon Jones met een mooie track. Verder nieuw werk van onder andere The Tame and the Wild, American Aquarium en Masaki Suda. Kortom: er is weer voor elk wat wils.

