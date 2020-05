Sharon Jones: De redding van de Soul

Vandaag op 4 Mei vieren we de verjaardag van soul icoon Sharon Jones. Vandaag zou ze 64 jaar oud zijn geworden. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Op 18 november 2016, nu alweer bijna 4 jaar geleden, overleed de zangeres aan de gevolgen van kanker.

Sharon Lafaye Jones, zoals haar volledige naam luidde was wat we een laatbloeier kunnen noemen. Voordat ze ontdekt werd op haar veertigste had ze een aantal banen gehad waaronder die van gevangenenbewaarder in de in de beruchte gevangenis op Riker’s Island van het New York City department of correction. Sharon zong in bands die optraden op feesten en partijen, bruiloften en buurtfeesten. Ze was al geen twintig meer en het verhaal gaat van een producer die haar weg hoonde door haar te zeggen dat ze ‘te oud, te klein, te dik en te zwart’ was om als zangeres aan de bak te komen.

In 1996 echter viel haar geluksdubbeltje dan eindelijk de goede kant op. Sharon was gevraagd om als achtergrondzangers mee te zingen op een opname van ‘Soul Providers’ de toenmalige band van soul zanger Lee Fields. De andere twee ingehuurde achtergrondzangeressen kwamen niet opdagen en Sharon stelde voor dat ze dan wel zelf alle stemmen zou overdubben. Een van de aanwezigen was Bosco Mann, producer en gitarist van wat later the Dap Kings zouden worden. Op de voorloper van Daptone records, Desco maakte Sharon een aantal singles maar de de grote roem kwam toen Bosco Mann, samen met saxofonist en producer Neal Sugarman het label Daptone oprichtte. Sugarman en Bosco Mann vormden samen, uit leden van de Soul Providers en de Mighty Imperials, de nieuwe band ‘the Dap Kings’.

Met Sharon als frontvrouw groeiden ze uit tot een wereldwijde soulsensatie. Daptone werd het synoniem voor echte soulmuziek en bracht samen met producer Mick Ronson bijvoorbeeld ook ‘Back to Black’ van Amy Winehouse voort. Helaas mocht de carrière van Sharon niet zo lang duren. Nooit zag de soulmuziek een zo strak spelende band, nooit eerder was er zoveel energie te zien op het podium. In 2010 werd er voor het eerst kanker gediagnosticeerd bij Sharon. Ze werd behandeld en ze vocht zich als een leeuwin terug naar het podium. Haar strijd met de ziekte, haar comeback en de terugkeer van de ziekte zijn onderwerp van een zeer indrukwekkende documentaire ‘Miss Sharon Jones’, een aanrader voor elke muziekliefhebber.

Vandaag vieren we dus het leven van Sharon Jones. Om zo dicht mogelijk bij Sharon te komen en zoveel mogelijk te weten waarom Sharon Jones het fenomeen was dat ze was, sprak Maxazine met Neal Sugarman, de oprichter van Daptone records en de man die haar gedurende 20 jaar van zeer dichtbij meemaakte op en naast het podium. Luister naar het audio interview met Neal Sugarman en bekijk het waanzinnige optreden van Sharon Jones & the Dap Kings in een uitzending van het Duitse rockpalast. Daarnaast hebben we, samen met Neal Sugarman, voor mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar de muziek van Sharon een Spotify playlist gemaakt met wat wij de essentiële tracks vinden om kennis te maken met de muziek van Sharon Jones & the Dap Kings. Gefeliciteerd Sharon!