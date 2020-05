American Aquarium – Lamentations

De uit Amerika afkomstige alternatieve country formatie American Aquarium heeft met ‘Lamentations’ een nieuwe plaat toegevoegd aan hun discografie. Twee jaar na ‘Things Change’ is de band dus terug met nieuw materiaal.

Dat er dingen zijn veranderd sinds na het achtste album moge duidelijk zijn. Nu is American Aquarium geen band die zelden van line up wisselt, nu heeft hoofdman BJ Barham, op gitarist/vocalist Shane Boeker na, weer vier compleet nieuwe artiesten toegevoegd aan de line up voor dit album in ieder geval.

De band afkomstig uit Noord-Carolina ontleent zijn naam aan het Wilco liedje ‘I Am Trying To Break Your Heart’. Hierin komt de zin ‘’I am an American aquarium drinker’’ voor. Dit betekent simpelweg dat je iemand bent die bij wijze van een heel aquarium kan leegdrinken, maar dan praten we niet over water. De groep zag het licht in 2005 en bracht een jaar later zijn debuut ‘Antique Hearts’. De muziek van American Aquarium wordt vooral gekenmerkt door de unieke stem van Barham en de slide gitaar die op vele nummers te horen is.

Met ‘Lamentations’ laat de groep zich van een serieuzere kant zien. Met name de teksten zijn krachtiger dan op voorgaande platen. Dat komt waarschijnlijk ook mede door het feit dat BJ Barham al een aantal jaartjes geen druppel meer nuttigt. Zijn stem is op dit album weer erg krachtig en ook de vertrouwde slide gitaar is veelvuldig te vinden. De problemen die in de nummers aan bod komen, zijn dingen waar iedereen wel eens mee te maken heeft gehad of dingen die ieder persoon tegen zou kunnen komen. De nummers zijn lekker divers qua tempo.

Het eerste nummer van de plaat ‘Me+Mine (Lamentations)’ is gelijk de langste van het stel. Dit nummer verteld het verhaal van de grote diversiteit in het zuiden van de Verenigde Staten en dan vooral van de problemen, problemen als armoede, drugs en te kort aan woningen. ‘Six Years Come September’ heeft qua instrumentatie het een en ander weg van ‘I’m On Fire’ van Springsteen en ook de tekst had zomaar van zijn hand kunnen komen. De meer up tempo, meezingbare ‘The Luckier You Get’ is een leuk nummer, wat zeker niet zou misstaan als de hitsingle van de plaat. Dit is typisch zo een liedje wat je als eerste hoort van een voor jou onbekende band, deze nodigt uit om je meer te gaan verdiepen in de muziek van de artiest.

‘Lamentations’ is een prima album voor de country liefhebber. Neem de tijd om eens goed naar de lyrics te luisteren. Mocht American Aquarium nog onbekend bij je zijn is dit zeker een album om aan te raden. Vind je dit album niks, dan is deze groep zeer waarschijnlijk niet jouw cup of tea. ‘Lamentations’ is een van de betere albums van de groep tot heden. (8/10) (New West Records)