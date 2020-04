Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Kraftwerk.

Op 22 maart 2009 gaf de Duitse band Kraftwerk een concert in de Chacara do Jockey te São Paolo. De in 1970 door Ralf Hütter en Florian Schneider-Esleben opgerichte band brak in 1974 door met hun inmiddels legendarische album ‘Autobahn’. Na ‘Autobahn’ volgden onder andere de albums ‘Radio-Aktivität’ (1975), ‘Trans-Europa Express’ (1977), ‘Die Mensch-Maschine’ (1978) en ‘Computerwelt’ (1981). Het concert dat wij jullie vandaag aanbieden bevat hits als ‘Autobahn’, ‘The Model’, ‘The Robots’, ‘Music Non Stop’ en nog meer.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Kraftwerk live @ São Paolo, Brazil (2009).