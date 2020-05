8 mei, de verjaardag van Philip Bailey

Philip Bailey, geboren op 8 mei 1951 te Denver, Colorado viert vandaag zijn 69e verjaardag. Philip Bailey is een Amerikaanse R&B, soul, gospel en funk zanger, singer/songwriter, percussionist en acteur, en is het meest bekend als een van de bandleden van Earth, Wind & Fire. In zijn lange carrière mocht Bailey 6 Grammy awards in ontvangst nemen. Met Earth, Wind & Fire had hij een enorm aantal grote hits, waaronder ‘Shining Star’, ‘Sing a Song’, ‘Fantasy’, ‘September’, ‘Let’s Groove’ en ‘After the Love Has Gone’.

Bailey bracht ook een aantal solo albums uit. Van het uit 1985 daterende, Grammy award winnende ‘Chinese Wall’ kwam zowel de titeltrack op single uit, alsmede het duet met Phil Collins, ‘Easy Lover’. De bijbehorende clip van ‘Easy Lover’ won in 1985 een MTV Video Music Award voor ‘Best Overall Performance in a Video’ en was genomineerd in de categorie ‘Best Pop Performance by a Duo or Group With Vocals’.

Beluister – en vooral: geniet – hieronder van een sublieme versie van ‘I’ll write a song for you’.