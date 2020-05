The Reverend Peyton’s Big Damn Band komt naar Doornroosje

Het Amerikaanse trio weet met een gitaar, wasbord en klein drumstel een overdonderend geluid neer te zetten. Een mix van countryblues, acoustische punkrock avant la lettre: rauw, opwindend en swingend. De band bestaat uit Reverend Peyton, zijn vrouw Breezy Peyton en broer Jayme Peyton. Reverend Peyton is een van de beste ‘fine picking’ gitaristen van het moment. Hij werd geïnspireerd en leerde van zijn idolen: T-Model Ford, Robert Belfour and David ‘Honeyboy’ Edwards.

Sinds 2006 is de band ongeveer non-stop op tournee en speelt daadwerkelijk overal, van een oud bluescafe tot in het voorprogramma van de Ierse band Flogging Molly. The Reverend Peyton’s Big Damn Band debuteerde in 2004 met het album “The Pork ‘n’ Beans Collection’ en bracht onlangs Poor Until Payday uit.

The Reverend Peyton’s Big Damn Band komt op 2 december naar Doornroosje.