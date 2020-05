Amsterdamse clubs bundelen krachten om het nachtleven te redden

Na succesvolle edities in Manchester en Berlijn, is Amsterdam deze maand van start gegaan met het internationale solidariteitsproject United We Stream: een breed opgezette campagne om de nachtcultuur door de coronacrisis te helpen. Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM) en meer dan 20 clubs slaan de handen ineen en brengen het diverse nachtleven van de hoofdstad naar woonkamers wereldwijd.

Deze maand wordt er bijna dagelijks vanuit een andere club een liveprogramma uitgezonden met dj-sets, live optredens, (art)performances, talks en achtergronden met als doel om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de nachtcultuur en iedereen die daarin werkzaam is. Afgelopen weekend was de aftrap met streams vanuit Ruigoord, Sexyland en Radion, dit weekend zijn onder andere Club NYX en AIR aan de beurt.

Sinds 15 maart zit het nachtleven op slot om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Duizenden medewerkers, kunstenaars en makers zitten zonder werk en bij veel podia, clubs, festivals en clubavonden staat het water aan de lippen. Het is een onzekere tijd voor de nachtelijke creatieve scene. Met United We Stream slaat het Amsterdamse nachtleven de handen ineen om de culturele waarde van de nacht te presenteren. Een maand lang, tussen donderdag en zondag, maakt United We Stream een vier uur durend live programma, telkens vanuit een andere locatie.

Donaties

Kijkers van United We Stream kunnen via het platform geld doneren. Donaties worden verwerkt door Stichting GeefGratis. Een onafhankelijke commissie verdeelt het opgehaalde bedrag onder clubs, organisaties en nachtwerkers in nood, als zij daarvoor een aanvraag hebben gedaan. De live-uitzending volgen en doneren kan via​ deze website.

Clubs

Deelnemende clubs: AIR, Bitterzoet, BRET, Chicago Social Club, Club Church, Club NYX, ClubUp/De Kring, De Marktkantine, De School, Doka, Garage Noord, JACK, Lofi, Lovelee, Panama, Paradiso, RADION Amsterdam, RadioRadio, Ruigoord, SEXYLAND, Shelter, Warehouse Elementenstraat, Melkweg