Tiësto’s nieuwe album ‘The London Sessions’ komt deze maand uit

Voor zijn nieuwste album ‘The London Sessions’, dat hij deze maand uitbrengt, heeft Tiësto zich laten inspireren door de Engelse hoofdstad en de levendige muziekscene daar. De Nederlandse DJ blijft zich keer op keer vernieuwen en is dan ook constant op zoek naar nieuwe sounds om mee aan de slag te gaan. Mede daarom is hij samenwerkingen aangegaan met de beste artiesten uit Londen, zoals Becky Hill, Stevie Appleton, Mabel en vele anderen.

Tiësto over The London Sessions

“Ik ben altijd erg geïnspireerd geweest door de muziek die uit Londen komt en door de scene daar. Die stad is voor mij altijd een goeie plek geweest om nieuwe muziek en artiesten te ontdekken die me steeds weer weten te inspireren ” aldus Tiësto, die naast Londense artiesten ook met grote namen uit de muziekindustrie aan de slag is gegaan. Zo zijn ook Snoop Dogg (‘On My California’), Rita Ora en Jonas Blue op het album terug te vinden.

Eerder uitgebrachte nummers van het album zijn ‘Ritual’ (met Jonas Blue en Rita Ora), ‘God Is A Dancer’, waaraan hij werkte met zangeres Mabel, en ‘Nothing Really Matters’. Hiervoor deed hij een beroep op de vocalen van de Engelse zangeres Becky Hill. Met Dzeko en Post Malone bracht hij de wereldhit ‘Jackie Chan’ uit, die inmiddels goed is voor 1,5 miljard streams. ‘The London Sessions’ ligt vanaf 15 mei in de winkels.

Tracklist ‘The London Sessions’:

01. ‘God Is A Dancer’ (with Mabel)

02. ‘Nothing Really Matters’ (with Becky Hill)

03. ‘Ride’ (with The Kid Daytona and ROE)

04. ‘Ritual’ (with Rita Ora and Jonas Blue)

05. ‘Jackie Chan’ (with Dzeko feat Post Malone and Preme)

06. ‘Lifestyle’ (feat KAMILLE)

07. ‘On My California’ (with Shaun Frank feat Snoop Dogg and Fontwell)

08. ‘BLUE’ (feat Stevie Appleton)

09. ‘Round & Round’ (feat GALXARA)

10. ‘Lose You’ (feat ILIRA)

11. ‘Over You’ (feat Becky Hill)

12. ‘What’s It Gonna Be’ (feat KAMILLE)

13. ‘Insomnia’ (feat Violet Skies)