Anne Jennifer Valentino, geboren op 7 mei 1956 te Beckenham, Kent viert vandaag haar 64e verjaardag. Anne Jennifer Valentino, beter bekend als Anne Dudley, is een Britse componiste en muzikante. Dudley werkt zowel in de klassieke- als in de popmuziek, ze is het meest bekend als een van de bandleden van de synthpop band Art of Noise. Met de Art of Noise had ze een aantal hits, waaronder het wonderschone ‘Moments in Love’, ‘Paranoimia’ (Feat. Max Headroom), en ‘Kiss’ (Feat. Tom Jones).

Ook is ze actief in de wereld van de filmmuziek, zo won ze in 1998 in de categorie ‘Best Original Musical or Comedy Score’ een Oscar voor de muziek van de film ‘The Full Monty’. In toevoeging tot haar andere 20 bijdrages in de filmmuziek was ze de muziekproducer voor de filmversie van ‘Les Misérables’.