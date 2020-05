Watt White komt met nieuwe EP

Watt White brengt vrijdag zijn EP ‘Heroes Rise’ uit, met de gelijknamige single als focustrack. De voorgaande singles zijn goed opgepakt in Europa, met onder andere grote Spotify-playlisten in Duitsland en Frankrijk. De nummers van Watt White zijn alleen al op YouTube inmiddels ruim 100 miljoen keer beluisterd. Voor die vele fans is de nieuwe single ‘Heroes Rise’ een perfecte, opbeurende track. De EP waar dit de titelsong van is, is zijn eerste die in Europa wordt uitgebracht. Dit gebeurt door Revanche Records in samenwerking met Riptide Music Group.

Watt White vertelt over de focus track ‘Heroes Rise’: “We live in a time of heroism—exemplified by every day people putting themselves in harms’ way just going to work in the morning. Please salute and support those among us who, when the rest are down, rise.”

Watt White

Watt White is een multi-getalenteerde componist, zanger, songwriter, artiest en producer, afkomstig uit New York City. Als leider van punk/metal-band The SmashUp tourde hij door de Verenigde Staten, Canada en Engeland met Megadeth, Deftones en de volledige Vans Warped Tour. Zo legde hij 50.000 kilometer af en verwierf hij fans over de hele wereld. MTV toonde zich een fan van zijn ‘doe-het-zelf’-video ‘No Name’ en draaide die volop.

Tijdens deze tours nam Watt een comedy-EP op met de internethit ‘Take Off Your T-Shirt If You Can’t Name A Song By The Band That’s On It’. Die heeft 200.000 weergaven op YouTube en comedy-videowebsite FunnyOrDie opgeleverd.

Watt’s veelgeprezen solorock-EP ‘Dare Anything’ leverde hem in 2008 de Songwriters Hall Of Fame ‘Abe Olman Scholarship Award’ op voor ‘Impossible’. De nummers ‘Bullet’, ‘Beat You’ en ‘Times That Try’ zijn veelvuldig gedraaid op ESPN, NBC’s The Biggest Loser, MTV (Road Rules, Real World, Keeping Up With The Kardashians) en gebruikt in tientallen Amerikaanse tv-commercials.