5 mei, de verjaardag van Adele

Adele Laurie Blue Adkins, geboren op 5 mei 1988 te West Norwood, Londen viert vandaag haar 32e verjaardag. Adele, Britse singer-songwriter kreeg nadat in 2006 een vriend een demo van haar op Myspace zette een platencontract aangeboden door XL Recordings. Sindsdien is het snel gegaan met Adele’s carrière. In 2008 bracht ze haar debuutalbum ’19’ uit, waarvoor ze meerdere platina platen in ontvangst mocht nemen. Het jaar erop kreeg ze Grammy Awards in de categoriën ‘Best New Artist’ en ‘Best Female Pop Vocal Performance’.

’21’, de opvolger van ’19’, kwam uit in begin 2011. Het album deed het nóg beter dan ’19’, in 2012 mocht ze maar liefst 6 Grammy’s mee naar huis nemen in onder andere de categorie ‘Album of the Year’. Met die 6 Grammy’s evenaarde ze het record van ‘most Grammy Awards won by a female artist in one night’. Buiten de Grammy’s won ze met ’21’ nog meer awards, waaronder twee Brit Awards en drie American Music Awards. ’21’ ging meer dan 26 miljoen keer over de toonbank. De singles ‘Rolling in the Deep’, ‘Set Fire to the Rain’ en ‘Someone like You’ werden enorme hits.

In 2013 won ze zowel een Oscar alsmede een Golden Globe Award voor ‘Best Original Song’ voor de titeltrack van de 23e James Bond film ‘Skyfall’. In 2015 bracht ze haar langverwachte derde album ’25’ uit. De eerste single van ’25’ was ‘Hello’. De single behaalde wereldwijd direct na de release de toppositie van de hitlijsten. De single en het album braken wereldwijd diverse records, ’25’ ging in de eerste week meer dan drie miljoen keer over de toonbank.