Op 13 juli 1985 vond Live Aid plaats, het benefietconcert dat werd gehouden om geld in te zamelen voor het hongerlijdende Ethiopië. Een keur van internationale artiesten traden op waaronder Queen, U2, Led Zeppelin, Rolling Stones, Sting en Phil Collins. 20 jaar later vond Live 8 plaats, bedoeld om de G8 onder druk te zetten. Meer dan 1000 artiesten traden op, waaronder enkele die ook tijdens Live Aid te zien waren. Pink Floyd gaf in 2005 acte de presence met een ruim drie kwartier durend optreden.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Pink Floyd live @ Live 8, Londen (2005)