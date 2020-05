Utrechtse Kikkerspuug brengt ‘Wild Vlees’ opnieuw uit

Platenlabel TCBYML heeft weer een duik in hun punkarchieven gedaan en de komende tijd zal er met geregelde onregelmatigheid de nodige herrie verschijnen. Als eerste is Kikkerspuug aan de beurt, de band die al sinds mensenheugenis zoveel Metal in zijn Punk doet.

Sinds 1984 maakt het Utrechtse Kikkerspuug lelijke Nederlandstalige muziek. Maar met veel noten in weinig tijd is dat wel waar voor je geld. Drummer Jerry, in tegenstelling tot andere drummers, slaat harder naarmate hij sneller speelt. Gitarist Rob speelt op een goedkope gitaar haastige gitaarriffs. Ronkend ploegt bassist Jos gejaagd voort. Daaroverheen zanger Thomas, ooit vergeleken met een boze Kermit de kikker. Wie bereikt als eerste het einde van het nummer? De strijd blijft onbeslist. Alle instrumenten op de voorgrond. En zo hoort het.

“Zo stonden we jaren op de planken in jongerencentra, op festivals of bij benefieten”, aldus de band zelf, “Zo’n geluid in de studio opnemen valt niet mee. Al waren de eerste resultaten nog niet zo fraai, het lukte elke keer een beetje beter. In eigen beheer uitgebrachte cassettes, nummers op verzamelelpees en tenslotte een heuse langspeelplaat zagen het daglicht. ‘Wild Vlees’. Mooi is anders. Wat waren we trots. We speelden her en der om de plaat aan de man te brengen. Maar na een paar jaar raakte de sjeu er een beetje af.”

In 2007 maakte de band een herstart met een nieuwe bassist. Frank. En hij doet nog achtergrondzang ook. Hard maar toch zuiver. En zo kwamen er nieuwe lelijke songs, nieuwe optredens en een paar jaar geleden een nieuw album. Maar nu eerst terug naar 1990, terug naar ‘Wild Vlees’.