Zouzounee brengt zomer op ‘Shake It!’

Ondanks het druilerige weer is het soms fijn om in deze moeilijke tijd een keer wat zonnige muziek te horen. De Duitse Zouzounee doet daar wat aan. Zouzounee is een vrouwelijke soloartiest, producer en zangeres. Ze heeft de ambitie om muziekstijlen te creëren en te versmelten door te spelen met invloeden uit verschillende genres en inspiraties die streven naar het creëren van een ongewoon uniek, tijdloos en pakkend geluid. Zelfs noemt ze het Zoumusic; een mix van downtempo, trip hop, lounge, chill-out, ambient, r&b, soul, electro-pop, synth-pop en jazz. Een mond vol.

Voor haar nieuwste single ‘Shake It!’ pakte Zouzounee daar weer wat nieuws bij: Zumba, Electro en wat Italodisco. Het werd een vrolijke dance-mix met een lekker geluid. ‘Shake It!’ heeft alles in zich om een clubhit te worden. Met een geluid dat niet zou misstaan op de festivals of in de hitlijsten. Waarom we hier niet eerder van Zouzounee hebben gehoord is danok een raadsel.