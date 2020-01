20e editie Primavera Sound geeft line-up vrij

Primavera Sound heeft de line-up vrijgegeven voor haar 20e editie. Het is 20 jaar in 1; de 211 artiesten/acts van 35 nationaliteiten vormen samen een line-up die terug blikt, vooruit kijkt en elke andere kant op gaat die breed, divers en gelijk is. Iedere editie was een ‘snapshot’ van die tijd, dit jaar moest daarom een samenvatting van al die tijd zijn, een feest dat de identiteit van het festival weergeeft, waar de afgelopen 2 decennia met zo veel enthousiasme aan is gebouwd.

Twintig jaar vier je natuurijk niet zomaar, dus zijn er nieuwe headliners bij, zoals Tyler, The Creator, Lana del Rey en Weyes Blood, die eerder als opkomende act op Primavera Sound stonden. The Strokes viert zijn 20e verjaardag van ‘Is This It’ en we zien ook legendarische acts terug op Primavera Sound als Iggy Pop, soul-icoon Mavis Staples, Sonic Youth’s Kim Gordon en Napalm Death. De bands van nu zijn er uiteraard ook bij, zo staan King Gizzard & the Lizard Wizard er, maar ook Brockhampton, Black Midi en King Krule.

Primavera Sound zou Primavera Sound niet zijn als er niet ook vooruit werd gekeken, dus krijgen opkomende artiesten als Koffee, Pamoma Mami, Hannah Diamond of bijvoorbeeld girl in red ook een podium. Ook verwelkomt Primavera Sound ook weer artiesten met wie zij groot is geworden de afgelopen jaren. Denk aan Beck, Massive Attack, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., The National, Black Lips, Les Savy Fav en Kurt Vile.

Op een goed feest wordt ook gedanst en daar zullen onder andere Caribou, Squarepusher, Floating Points en DJ Shadow voor zorgen. Er komt zelfs een extra dag bij; de Primavera Bits beach zal nu ook op zondag open zijn voor DJ sets van Disclosure, Nina Kraviz, Amelie Lens en Black Coffee. Natuurlijk mag een goede dosis hiphop ook niet ontbreken; bijvoorbeeld Young Thug, Freddie Gibbs & Madlib, Earl Sweatshirt, PNL en Yung Beef zullen de temperatuur opvoeren. Het Spaanse festival vindt dit jaar plaats van 3 tot en met 7 juni in het Parc del Fòrum in Barcelona.