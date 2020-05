4 mei, de verjaardag van Oleta Adams

Oleta Adams, geboren op 4 mei 1953 te Seattle, Washington viert vandaag haar 67e verjaardag. Adams, Amerikaanse soul-, jazz- en gospelzangeres gaf in 1985 een optreden in een hotelbar te Kansas City toen Roland Orzabal en Curt Smith (Tears for Fears) daar ook waren. Zij waren toendertijd op tournee door de V.S. Twee jaar later vroegen ze Oleta om mee te werken – als zangeres en pianiste – aan hun album ‘The Seeds of Love’. Het album kwam uit in 1989, de single ‘Woman in Chains’ (een duet met Orzabal en op de drums niemand minder dan Phil Collins) werd haar eerste hit. Vervolgens scoorde ze hits met ‘Get Here’ en ‘Window of Hope’.