Bootleg Betty kondigt met nieuwe single nieuw album aan

Gisteren bracht de all-female roots band Bootleg Betty haar nieuwe single ‘Castles in the Sky’ uit. Vijf jaar na het uitbrengen van de debuut EP ‘Left the Barn’ is het voor Bootleg Betty hoog tijd om een nieuw muzikaal kindje te maken. Dit gebeurde in de Galloway Studio in Nijmegen. Daar hebben de vijf dames de afgelopen maanden gewerkt aan een verfrissend, eclectisch en volwaardig album waarop ze old school/tijdloze muziekstijlen combineren tot moderne, catchy popmuziek.

‘Castles in the Sky’ is de eerste single van dit nieuwe album dat ‘Soul Searching’ gaat heten en later dit jaar wordt uitgebracht. ‘Castles in the Sky’ is een aanstekelijk en opgewekt nummer en gaat over de maakbaarheid van geluk, per toeval een actueel thema in deze vreemde tijden.

In de afgelopen jaren maakten de bandleden veel mee, onder andere het vertrek van gitariste Imke Loeffen is een grote verandering. Mede onder invloed van de nieuwe gitariste Geena Dee heeft Bootleg Betty een andere sound gekregen, maar blijft de band wel trouw aan haar roots. Qua stijl gaat Bootleg Betty met één sterk been een andere kant uit, met het andere been blijven ze in hun eigen roots- en rockabilly straatje.

Het uit vijf vrouwen bestaande Bootleg Betty is al jaren actief op de Nederlandse podia. De band deinst er, zowel op plaat als op podium, niet voor terug om je alle hoeken van de rootsmuziek te laten horen met invloeden van o.a. van Wanda Jackson tot Katzenjammer en van Big Mama Thornton tot Kitty, Daisy & Lewis.