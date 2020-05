Mahalia brengt Isolation Tapes uit

‘Isolation Tapes’ is de vierde EP van Mahalia en bevat drie gloednieuwe tracks. Ze brengt deze speciaal uit voor haar fans die nu thuis zitten. Vrijdag zou haar grootste optreden ooit plaatsvinden in de Brixton Academy in Londen ten ere van haar 22e verjaardag.

“Since being at home, I’ve spent a lot of time writing new music and listening to old music. I found songs that I’d forgotten about, listened to them and fell in love with them all over again. In these uncertain times, when we have so little control over what is going to happen next, I think we have to focus on what we can control. Music is where I feel that most. And I’m so proud to be putting this EP out!” – Mahalia