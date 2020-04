Eerste namen voor Sound of Europe bekend

De festivalwereld staat stil. Maar met hoop op betere tijden, speelt het Bredase festival Sound of Europe voorzichtig een positieve noot: op 16 & 17 oktober vindt de derde editie plaats in het havengebied van de Belcrum. Dit jaar met meer artiesten, een extra podium, en meer ontdekkingen in jazz, klassiek, funk en elektronica.

Dit jaar pakt het festival groter uit – en dus met meer ruimte: twee verschillende podia op allebei de avonden, met op vrijdagavond ook een nieuwe programmering in het café van skatepark PIER15, gericht op een jonger publiek. Alledrie de podia (Podium Bloos, Electron & PIER15) liggen op loopafstand van elkaar in het Havenkwartier in de Belcrum, een culturele broedplaats in Breda.

De rode draad door de programmering is de ruimte die gecreëerd wordt voor improvisatie en solisten. De bevestigde artiesten tot nu toe zijn Eric Vloeimans met de 18-koppige bigband Licks & Brains (Nederland), stemkunstenaar Andreas Schaerer (Zwitserland), een samensmelting van Artvark Saxophone Quartet (Nederland) en Apollo Saxophone Quartet (Engeland), het eenmansorkest door harpiste Laura Perrudin (Frankrijk), energieke jazz-rock door Tini Thomsen & MaxSax (Duitsland), en een fris geluid uit Rotterdam door GreyHeads.