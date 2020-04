Sziget Festival gaat niet door dit jaar

De organisatie van het Hongaarse Sziget Festival heeft zojuist bekend gemaakt dat het festival vanwege het coronavirus niet door kan gaan deze zomer. Ook in Hongarije is de Lockdown verlengd en zijn alle festivals deze zomer afgelast. Dit heeft ook gevolgen dus voor het groostte festival ter wereld.

De organisatie kwam donderdagmiddag met een officieel statement:

Lieve Szitizens,

Allereerst zijn we jullie erg dankbaar voor al jullie geduld en steun in deze moeilijke periode.

De Hongaarse regering heeft zojuist het verbod op grootschalige evenementen verlengd tot 15 augustus 2020. Het is dan ook met pijn in ons hart dat we jullie hierbij laten weten dat, vanwege dit officiële verbod, Sziget Festival niet door kan gaan dit jaar.

Wat Sziget altijd zo speciaal heeft gemaakt is de sfeer die onze Szitizens samen creëren en we zijn er kapot van dat we jullie deze zomer niet op The Island of Freedom kunnen verwelkomen. Het delen van een onvergetelijke week met jullie is wat ons drijft gedurende het jaar en terwijl ons hele team hard heeft gewerkt aan de voorbereidingen voor het festival, zal jullie Sziget avontuur nu moeten wachten tot 2021. Hoe moeilijk dat ook is, we geloven dat dit besluit het beste is voor de veiligheid van jullie allemaal en iedereen die op ons festival werkt.

Graag vragen we nog even om jullie geduld terwijl we met onze ticketpartners de regelingen voor ticketkopers aan het uitwerken zijn. We delen zo spoedig mogelijk alle details via e-mail.

Sziget begon ooit als een kleine studentenbijeenkomst en is de afgelopen 28 jaar uitgegroeid tot een onbreekbare familie van Szitizens van over de hele wereld. Hoewel we dit deze zomer niet samen kunnen vieren, zullen we er altijd voor jullie zijn en weten we dat de kracht van onze community ons allen hier doorheen helpt.

We kunnen niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien op The Island of Freedom!

Take care & stay safe,

Team Sziget