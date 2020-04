30 april, de verjaardag van Willie Nelson

Vandaag viert Willie Nelson, geboren op 30 april 1933 te Abbott, Texas, Verenigde Staten, zijn 87e verjaardag. Nelson, Amerikaanse countrymuziek singer-songwriter, auteur, poëet, acteur en activist, werd door zijn albums ‘Shotgun Willie’, (1973),’Red Headed Stranger’ (1975), en ‘Stardust’ (1978) een van de meest gevierde sterren in de countrymuziek. Hij is een van de hoofdpersonen in de zogeheten ‘Outlaw Country’, een subgenre van country muziek dat zich ontwikkelde in het begin van de late jaren ’60.

‘Outlaw Country’ was een reactie op de restricties van de Nashville Sound. Nelson was in meer dan 30 films te zien en hij schreef diverse boeken. In Nederland had hij hits met de singles ‘Always on my Mind’ en ‘To All the Girls I’ve Loved Before’, een duet met Julio Iglesias.