GMike Unit United – Badboys and Badgirls

De Duitse producer GMike Unit United kennen we inmiddels van zijn eerdere producties ‘Hey Chick Hey Chick’ en ‘Pp Und Louis Vuitton’, en van zijn samenwerking met de Nederlandstalige rapper Strepp Unit United. Het Unit United collectief komt hard binnen met zijn aanstekelijke mix van dancehall en rap. Nieuwste wapenfeit van GMike (German Mike) is ‘Badboys and Badgirls’.

De Duitse rapper met Surinaamse roots heeft zijn single laten produceren door Damir Boz, die in de dancehall, Afrobeat en reggaeton scene bekend staat om zijn producties van onder anderen Raf Camora, Mula B., Senidah en vele anderen. En nu dan de nieuwe van GMike, die met de zomerse temperaturen van deze weken precies op het juiste moment binnen komt. Bam Bam!