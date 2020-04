Heather Nova komt naar Arminus in Rotterdam

Heather Nova brengt al sinds begin jaren 90 muziek uit en is nog altijd even productief. De singer-songwriter van Bermudaanse afkomst brak in 1994 door met haar album ‘Oyster’, waarop klassiekers als ‘Walk This World’ en ‘Maybe An Angel’ te vinden zijn.

Overigens staat Heather Nova niet alleen bekend om haar kwaliteiten als zangeres en liedjesschrijver, maar ook als fervent milieu-activist. Zo nam ze in 2010 langspeler ‘300 Days at Sea’ op door alleen gebruik te maken van zelfopgewekte zonne-energie. Tijdens The Pearl Acoustic Tour in 2020 zet ze haar meest recente werk en tiende studioalbum ‘Pearl’ (2019) in de schijnwerpers met een reeks akoestische concerten.

Twee jaar geleden speelde Nova een fraaie akoestische set in een uitverkocht Arminius, een ervaring die haar zodanig goed beviel dat ze dit najaar terug wil keren. De ideale avond om het werk van Heather Nova opnieuw te leren kennen!

Heather Nova komt op dinsdag 13 oktober 2020 naar Armenius in Rotterdam.