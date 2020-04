Rolling Stones komen met toepasselijke ‘Living In A Ghost Town’

Als de geschiedenis ons íets heeft geleerd, dan is het wel dat The Rolling Stones niet te stoppen zijn. Voor het ‘One World Together At Home’ evenement van Lady Gaga kwamen Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood en Charlie Watts als vanouds weer samen. Hoewel, als vanouds… Ze waren niet fysiek bij elkaar, maar speelden vanuit de veiligheid van hun eigen huis een bijzondere versie van ‘You Can’t Always Get What You Want’. Dat deze legendarische iconen het nog steeds in de vingers hebben, blijkt wel uit de release van hun donderdag verschenen single ‘Living In A Ghost Town’.

Jagger en Richards schreven het nummer meer dan een jaar geleden, maar het kwam op de plank te liggen. Door de situatie waar we nu in verkeren staken de mannen de koppen bij elkaar en werden de opnames vanuit isolatie weer hervat.

“So, let’s cut a long story short. We cut this track well over a year ago in L.A. for part of a new album, an ongoing thing, and then shit hit the fan. Mick and I decided this one really needed to go to work right now and so here you have it, ‘Living in a Ghost Town’. Stay safe!” aldus Keith Richards over het nummer.