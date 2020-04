WIES naar V11

De kersverse Nederpop-act WIES heeft de perfecte driehoeksdynamiek van pop, electronica en het raggende organische rock. Denk aan Ramses Shaffy meets alt-J, of Spinvis meets The Black Keys. Ondanks dat de band pas zo’n anderhalf jaar bestaat hebben ze al optredens gedaan in zalen als Melkweg, Paradiso en TivoliVredenburg en wonnen zij de Amsterdamse Popprijs 2018 en Grote Prijs van Nederland 2019.

Of ze nu rafelige indierock spelen of gewoon volbloed popliedjes uit de mouw schudden, het liedje regeert altijd bij het Amsterdamse trio WIES. De teksten van Jeanne Rouwendaal zitten tjokvol universele herkenningspunten. Single Soms Is Het Te Laat blikt nostalgisch terug op de grillige jaren aan de middelbare school en hoe vergankelijk het leven soms kan zijn.

Radiostilte mediteert op hoe een gebrek aan communicatie juist voor veel lawaai zorgt tussen de oren. Dat is WIES in een notendop: de grootste tegenstellingen en dilemma’s samenknopen tot vlotte, trefzekere liedjes die precies de juiste kern raken.

WIES staat op 18 september in V11 in Rotterdam.