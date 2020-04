Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Billy Joel.

Billie Joel begon zijn muzikale carrière in 1971 met het uitbrengen van zijn debuutalbum ‘Cold Spring Harbor’. Na een flink aantal singles begon in 1973 voor hem het grote succes met ‘Piano Man’. Vele hits volgden waaronder ‘My Life’, ‘Pressure’, ‘Allentown’, ‘She’s Always A Woman’, ‘We Didn’t Start The Fire’, ‘River of Dreams’ en ‘Uptown Girl’.

Kijk luister en geniet hieronder van Full Concert: Billy Joel live @ Bonnaroo Festival (2015).