20 april, de verjaardag van Jacqueline Govaert

Zoals zovelen begon Jacqueline Govaert op de blokfluit en is ze daar verzot op. Ze wil vervolgens viool leren spelen. Dat vonden haar ouders geen goed idee: “Ga piano leren, daar kan je bij zingen.” Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten van de Rockacademie te Tilburg. Ze was al vroeg bezig met muziek, op de middelbare school zat ze in de in 1997 opgerichte band Krezip. Ze was het boegbeeld van de band, ze schreef de liedjes, zong en speelde piano. Op 27 juni 2009 gaf de band haar laatste concert.

Hierna vervolgde Govaert haar solocarrière met album ‘Good Life’. Hiervoor werkte en schreef ze met onder anderen Jan Peter Hoekstra (gitarist Krezip), Joost Zweegers (Novastar), Tjeerd Bomhof (frontman Voicst) en Alex Callier (bassist en songwriter van de Belgische band Hooverphonic). Haar begeleiders op ‘Good Life’ zijn Mario Goossens (drummer van Hooverphonic en Triggerfinger), Simon Casier (bas bij Balthazar), Jan Peter Hoekstra (gitarist ex-Krezip) en Remko Kühne (keyboard bij Hooverphonic, Alain Clark).

In 2017 kwam Govaerts derde solo-plaat uit: ‘Lighthearted years’. Jacqueline Govaert viert vandaag haar 38e verjaardag.

In januari 2019 kondigde de band aan om weer te gaan optreden, ze gaven eind oktober van dat jaar drie concerten in de Ziggo Dome. Ook Pinkpop, het festival waar ze in 2000 doorbraken bij het grote publiek, werd aangedaan voor een reünie-optreden.