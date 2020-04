18 april, de verjaardag van Vjèze Fur

Alfred Tratlehner, geboren op 18 april 1983 in Amsterdam, viert vandaag zijn 37e verjaardag. Tratlehner is bekend onder de naam Vjèze Fur, rapper en zanger van De Jeugd van Tegenwoordig. Samen met Willie Wartaal en Faberyayo, brak Vjèze Fur in 2005 door met de grote hit ‘Watskeburt?!’. Iedereen dacht dat De Jeugd van Tegenwoordig een geintje en een eendagsvlieg zou zijn, maar niets was minder waar. De groep werd een succesformule.

De Jeugd van Tegenwoordig won belangrijke muziekprijzen, waaronder de Popprijs 2011, een Edison Award, de Gouden Harp en een MTV Award en inmiddels heeft de groep al zeven albums uitgebracht. Naast zanger/rapper is Tratlehner autonoom kunstenaar en presenteerde hij in maart 2013 de eerste collectie van zijn eigen kledingmerk voor mannen.