Orlando Weeks (The Maccabees) kondigt soloalbum aan

Orlando Weeks, ex-frontman van The Maccabees, kondigt zijn eerste album als soloartiest aan. ‘A Quickening’ gaat over de periode waarin hij bijna vader werd. Weeks probeerde betekenis te geven aan de nieuwe ervaring die zowel normaal als buitengewoon op hetzelfde moment is. Hij legt uit: “I was trying to find a course through something that happens all the time, but still feels exceptional.”

‘A Quickening’ gaat over liefde en angst, over de voorbereiding op wat komen gaat en over het opgraven van diepe connecties uit het verleden. Eerder verschenen al singles ‘Safe In Sound’ en ‘Blood Sugar’. ‘A Quickening’ verschijnt op 12 juni, de maand waarin zijn zoon twee jaar oud wordt.