De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 17 april 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 17 april 2020.

De temperatuur stijgt elke dag wel een beetje zo lijkt het. Een azuurblauwe hemel met alleen her en der een paar mooi geplaatste wolken reikt tot aan de horizon waar je als, je goed kijkt, de bolling van de aarde kan zien. Alle tekenen wijzen er op. Het is lente. De eerste Covid 19 lente. Een besef dat velen delen en tot nadenken stemt. De anderhalve meter maatschappij lijkt een feit te gaan worden. Een maatschappij waarin het niet meer normaal zal zijn om je lieve vriend of vriendin een knuffel te geven. Je mattie een boks en je oude moeder een zoen.

Op de redactie van Maxazine daalt het besef langzaam in dat juist nu muziek steeds belangrijker wordt. Nee het is niet leuk dat we al veel te lang zonder live concerten zijn, dat we niet meer direct mogen genieten van de energie die van een podium afspat en ons in vervoering brengt, ons ontroert of ons uit onze plaat laat gaan. Maar thuis is muziek nog belangrijker geworden dan eerst. Voor ons is muziek een middel om anderen om ons heen te bereiken en te laten horen hoe we bij elkaar horen. Muziek, in al haar verscheidenheid, brengt mensen samen.

Dus is er hier op vrijdag weer een vernieuwde Maxazine Spotify Playlist, samengesteld door onze redactie, recensenten en droogstaande concertverslaggevers. Dit keer geen verhitte discussies via de computers. Zoveel mooie nieuwe, en ook wel wat oudere muziek om te ontdekken of herontdekken. Alles bij elkaar weer een lijst met 60 tracks, geheel gratis ter beschikking gesteld, om lekker je weekend mee te beginnen en je de week door te loodsen.

Deze week vindt je onder andere nieuw werk van Absynthe Minded, Skip Marley, the Boomtown Rats, Piet junior en the Great Dictators in de lijst. Smullen! Goud van oud ontbreekt niet in de vorm van een classic van Tears for Fears. Of je nu in je auto luistert, op je dure headset of je oortjes van 5 euro, het maakt ons niet uit. Luister, geniet en kijk omhoog naar de azuurblauwe lucht. Wij zijn volgende week vrijdag gewoon weer terug met een nieuwe lijst, daar kan je op vertrouwen.