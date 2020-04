Eerste concerten en festivals pas weer eind 2021?

Zwaar weer voor de muzikanten, organisatoren, toeleveranciers, concertzalen en de concertganger. Door de Corona-crisis ligt de muziekindustrie als het gaat om live-concerten al enkele weken volledig op z’n gat. Wanneer er weer concerten kunnen worden gehouden, is nog maar de vraag en nu komt er uit de Verenigde Staten, de grootste markt als je kijkt naar de muziek, een verontrustend antwoord.

De Amerikaanse bio-ethicus en hoogleraar gezondheidsmanagement Zeke Emanuel heeft voorspeld dat er tot de herfst van 2021 mogelijk geen grote sport- of muziekactiviteiten zullen kunnen plaatsvinden. De hoogleraar was mede verantwoordelijk voor het opstellen van de Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare en geldt als een van de meest vooraanstaande wetenschappers op dit gebied. Emanuel snapt niet dat organisatoren aan het denken zijn om evenementen om te boeken naar het eind van dit jaar, of begin volgend jaar.

“Larger gatherings – conferences, concerts, sporting events – when people say they’re going to reschedule this conference or graduation event for October 2020, I have no idea how they think that’s a plausible possibility. I think those things will be the last to return.”, aldus Emmanuel tijdens de videoconferentie.

Verschillende muziekfestivals over de hele wereld, waaronder BST Hyde Park, Glastonbury en Roskilde hebben hun evenementen in 2020 geannuleerd, terwijl andere festivals hun datums hebben omgeboekt naar later dit jaar. Onder anderen Coachella, de Zuid-Amerikaanse edities van Lollapalooza, Live at Leeds Festival en andere festivals hebben datums opgeschoven. De wetenschapper snapt niet waarom organisatoren denken dat dit mogelijk zou kunnen zijn. “Realistically we’re talking fall 2021 at the earliest.”, vreest de Amerikaan. Volgens hem zal het herstarten van de economie in fasen gebeuren en het moet er worden begonnen met meer fysieke afstand op een werkplek waar mensen met een lager risico kunnen terugkeren.

Als live concerten inderdaad de komende anderhalf jaar worden uitgesteld, zal het waarschijnlijk lang duren voor de hele muziek industrie weer zo zal draaien als we gewend zijn. Veel organisatoren, concertzalen en bands zullen anderhalf jaar zonder inkomsten niet overleven. Mogelijk zelfs geen enkele. De muziekindustrie zal na de opkomst van het illegaal downloaden en de daarmee meekomende terugval in de muziekverkopen, mogelijk wederom een zware klap te verduren krijgen. Natuurlijk zullen veel festivals een doorstart maken, al dan niet in afgeslankte vorm. En ook concertzalen zullen weer opnieuw opstaan, net zoals bands en andere artiesten. Maar helemaal zoals het was, zal het mogelijk nooit meer worden.

Of Zeke Emanuel in zijn berekeningen slechts keek naar de Amerikaanse situatie of naar concerten en andere evenementen wereldwijd, is niet bekend. De onderzoeker maakte, bewust noch onbewust, geen specifieke afweging tussen verschillende gebieden.