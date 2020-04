De Kift kondigt nieuwe releasedatum voor Hoogriet aan

Vandaag brengt De Kift de nieuwe single Engelenkoor uit. Met de release van de single kondigt de band ook de nieuwe releasedatum van het studioalbum Hoogriet aan. Het twaalfde album en de tour van de band werden onlangs uitgesteld door de coronacrisis. Hoogriet verschijnt op 15 mei.

Hoogriet is de opvolger van het in 2018 verschenen Bal, waarmee De Kift zijn 30-jarig bestaan vierde. Voor het nieuwe album heeft frontman Ferry Heijne in de aanloop van het schrijven meters multomappen doorgebladerd met verzameld maar nog ongebruikt inspiratiemateriaal. Oude liefdes, zoals regisseur Aki Kaurismäki, de Hemelse Engelen en trompettist Louis Armstrong keken tijdens het maakproces over zijn schouder mee. Ook nodigde de Kift voor het eerst bevriende gastmuzikanten uit om mee te schrijven aan de plaat, onder wie Rocco Ostermann en Wout Kemkens van Donnerwetter en Marc Koppen en Onno Kortland van Stuurbaard Bakkebaard.

Ondanks het feit dat een groot deel van het land stil ligt laat De Kift het er niet bij zitten. “Net als de rest van Nederland zijn wij ook veroordeeld tot een leven binnenshuis. Natuurlijk gaan we niet bij de pakken neerzitten. Iedereen draagt vanuit huis zijn steentje bij en oefent hard voor de komende tour. Ten tijden van een nieuw album organiseren we normaal ‘plakdagen’. Tijdens deze dagen worden onze albums met medewerking van de immer enthousiaste plakkers in elkaar gezet. Omdat dit nu niet mogelijk is, heeft vormgever Wim ‘thuisplak sets’ in het leven geroepen, zodat de plakkers veilig vanuit huis aan het nieuwe album kunnen werken” vertelt bandlid Ferry Heijne. Daarnaast bracht de band onlangs, op gepaste afstand, een serenade aan verzorgingstehuis Rosariumhorst waar oud trompettist (en vader van bandleden Marco en Ferry) Jan Heijne momenteel woont.

Eerder bracht De Kift met Donauboot al de eerste single van het komende album Hoogriet uit. Met opvolger Engelenkoor kondigt de band de nieuwe releasedatum van Hoogriet aan. “Het nummer Engelenkoor is De Kift’s versie van het nummer Paha Vaanii van de Finse muzikant Marko Haavisto. Het is afkomstig uit een van mijn favoriete films: The Man Without a Past van Aki Kaurismäki. Hoewel Marko Haavisto geen Nederlands verstaat, was hij tot tranen toe geroerd toen we hem onze versie lieten horen” beschrijft Ferry Heijne.