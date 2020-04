Full Concert: Eric Clapton Live @ Budokan, Tokyo (2001)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Eric Clapton.

De meestergitarist Eric Clapton gaf op 4 december 2001 een concert in Budokan, Tokyo. Samen met bassist Nathan East, toetsenist Greg Phillinganes, gitarist Andy Fairweather-Low en drummer Steve Gadd speelde Clapton een akoestische en elektrische set. Hits als ‘Reptile’, ‘Tears In Heaven’, ‘Layla’, ‘Change The World’, ‘Hoochie Coochie Man’, ‘Cocaine’, ‘Wonderful Tonight’ en nog veel meer kwamen voorbij tijdens dit uitmuntende concert.

Kijk, luister en geniet…. Enjoy!