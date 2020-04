15 april, de verjaardag van Samantha Fox

Samantha Fox, geboren op 15 april 1966 te Mile End, Londen, Engeland viert vandaag haar 54e verjaardag. Fox is een Britse zangeres, actrice en voormalig fotomodel. In 1983, op 16-jarige leeftijd, stond ze al op pagina 3 van The Sun, dit ging door tot haar 20e. Gedurende deze periode werd ze de populairste pin-up girl van haar tijd, en een van de meest gefotografeerde Britse vrouwen van de jaren ’80. In 1986 bracht ze haar debuut single ‘Touch Me (I Want Your Body)’ uit, deze single behaalde de toppositie in 17 landen. Het jaar erop scoorde ze ook een grote hit met ‘Nothing’s Gonna Stop Me Now’. Sindsdien verkocht de zangeres wereldwijd meer dan 30 miljoen albums.