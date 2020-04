Blackbird ontpopt zich tot ware zanglijster

Op 13 maart kwam het debuutalbum van de oorspronkelijk uit het Limburgse Kessel opgegroeide zangeres Blackbird uit. De Amsterdams/Limburgse singer-songwriter Merel Koman levert hiermee een rijk en gelaagd muzikaal document af over empowerment en veerkracht, geserveerd op een bedje van pure pop, soul, rock met een vleugje Americana. De nieuwe single ‘Eyes Of A Lion’ verscheen op vrijdag 21 februari en is de opvolger van de vorig jaar verschenen single ‘Tell Your Mama’.

Tarantino Pop, zo omschrijft Blackbird haar stijl: een mix van rauwe vintage gitaren, strijkers en een stem die in de verte doet denken aan Nancy Sinatra en Karen Carpenter. Jongere mensen die nog nooit van Nancy Sinatra of Karen carpenter gehoord hebben zullen wellicht eerder denken aan stemmen van Sheryl Crow en Alanis Morissette. Merel schreef en co-produceerde het album zelf in samenwerking met producer Paul Willemsen (onder andere Michelle David and the Gospel Sessions). Een deel van het album schreef ze in Amerikaanse steden als Los Angeles en Nashville, waar ze door zangeres Ilse deLange werd geïntroduceerd bij een aantal doorgewinterde songwriters.

Merel Koman is geboren in Den Bosch, maar groeide op in het Limburgse dorp Kessel. Inmiddels woont ze al jaren in de Randstad: eerst in Utrecht, nu in Amsterdam. Ze rondde het conservatorium succesvol af, en heeft al een carrière als sessiezangeres achter zich. Sinds 2017 opereert ze onder de naam Blackbird, Engels voor Merel. Ze bracht in 2018 de EP ‘One Of The Wild Ones’ uit, scoorde al drie Radio 2 TopSongs, deed een succesvolle clubtour, stond op Pinkpop, Tuckerville, Parkpop en Noorderslag, verzorgde voorprogramma’s van Sheryl Crow en Beth Hart, en was special guest bij Douwe Bob in Carré en bij Ilse DeLange in de Ziggo Dome.

Tijd dus voor Maxazine om eens met Merel in gesprek te gaan over haar debuut, over wat haar drijft, en waar zij zichzelf ziet staan over vijf jaar. Wederom een audio-interview, want Maxazine blijft gewoon interviewen, ook in deze corona crises. Dus luister mee, naar het gesprek dat Jan Vranken voerde met Blackbird, vanwege het Corona virus via de telefoon, vanuit de achtertuin van haar ouders.