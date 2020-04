Tash Sultana brengt nieuwe single uit: ‘Pretty Lady’

De Australische singer-songwriter en multi-instrumentalist Tash Sultana brengt een nieuwe single uit: ‘Pretty Lady’. Ook de bijbehorende video verscheen deze week. Sultana, die ook wel bekend staat als one woman band, werkte voor het nummer samen met de eveneens Australische artiest Matt Corby en de Nieuw-Zeelandse Dann Hume en nam het op in haar eigen studio.

‘Pretty Lady’ markeert de eerste keer dat de zangeres voor een nummer samenwerkte met andere artiesten. Zelf zegt ze erover: “I have been trying to figure out how to write this song for like 6 years. I put the song in a box at the back of my mind and revisited it in November 2019. I had Dann Hume and Matt Corby spend some time in my studio and that’s when I decided to show them this song. It’s my first song I’ve collaborated with other players on.”

Sultana, die zowel live als in de studio meerdere instrumenten speelt, werd in Australië genomineerd voor vele prijzen en stond in Nederland al op Down The Rabbit Hole, Lowlands en Rock Werchter. Deze zomer staat een optreden van haar op Lowlands gepland.