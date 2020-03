Full Concert: Maceo Parker live @ Göteborg, Sweden (2019)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Maceo Parker, die vandaag eigenlijk zou optreden in Kursaal te Oostende.

Zijn naam staat synoniem met Funk Music, zijn cv is onberispelijk; zijn band: het compactste funkorkest ter wereld. Simpel gezegd, er is geen betere levende showman dan Maceo Parker. Het bijwonen van een van de marathonshows van deze altsax maestro is echt een transcendente ervaring voor elke fan van funk, jazz, hiphop, R&B en soul: zijn uitvoeringen zijn nooit teleurstellend en staan garant voor een funky time. Op naar dat kookpunt met zwetende grooves en parelende solo’s.