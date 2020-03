31 maart, de verjaardag van Thijs van Leer

Thijs van Leer, geboren op 31 maart 1948 te Amsterdam, viert vandaag zijn verjaardag. Thijs, muzikant, zanger en componist, is het meest bekend als frontman, zanger, organist en fluitist van Focus. Al op 11-jarige leeftijd kreeg Thijs zijn eerste fluit van zijn vader. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Amsterdamse universiteit; hierna ging Thijs naar het conservatorium om fluit te leren spelen. Ook studeerde hij piano orkestratie (met Rogier van Otterloo) en orgel (met Anthon van der Horst). Tijdens zijn schooltijd was van Leer als pianist leider van een jazzband. Vervolgens ging hij verder als fluitist bij de Shaffy cabaretgroep.

In 1969 voegde hij zich bij Martijn Dresden (bass) en Hans Cleuver (drums) en vormden het trio dat covers van Traffic speelde, fungeerde als band voor andere Nederlandse artiesten en ook brachten ze eigen werk uit. Later dat jaar voegde gitarist Jan Akkerman zich bij het trio, Focus was een feit. In de jaren ’70 bracht Focus een aantal albums uit, waarvan er twee de gouden status behaalden: ‘Moving Waves’ en ‘Focus III’. Van deze albums kwamen de hitsingles ‘Hocus Pocus’ en ‘Sylvia’. De jaren erop wisselde Focus regelmatig van samenstelling, met Thijs van Leer als enige constante. Tot op de dag van vandaag heeft Focus wereldwijd meer dan 5 miljoen albums verkocht.

Maxazine feliciteert Thijs van Leer vandaag met zijn 72e verjaardag.